Genoa, Preziosi corre ai ripari: il nuovo obiettivo è Stepinski

Dopo il mancato approdo di Pjaca, il Genoa si prepara ad un altro colpo per colmare il buco lasciato da Piatek. L’obiettivo è Stepinski

Sfumata l’occasione Pjaca, il Genoa comincia a guardarsi intorno alla disperata ricerca di un rinforzo in attacco. La partenza di Piatek doveva essere coperta dall’approdo dell’attaccante croato di proprietà della Juventus, ma all’ultimo questi ha rifiutato il trasferimento.

Il mancato approdo di Pjaca in rossoblu ha portato dunque la società a puntare gli occhi su Mariusz Stepinski, attaccante polacco attualmente in forza al Chievo, dove non sta certo vivendo una stagione idilliaca. Per il classe 1995 sarebbe una chance importante per rilanciarsi in campionato. Sempre in casa Chievo, Preziosi osserva con attenzione anche il profilo di Ivan Radovanovic, centrocampista di grande esperienza che potrebbe dare un contributo non indifferente nella lotta salvezza del Grifone.