Genoa, Sturaro: «Fallo da arancione, l’ho preso di striscio. Squalifica? Mi dispiace saltare il derby»

Il centrocampista del Genoa parla dell’episodio del rosso e si sfoga: «Allan? L’ho preso di striscio, non fallo era da espulsione»

Stefano Sturaro, protagonista in negativo della sfida tra Napoli e Genoa, ha parlato ai microfoni di Rai Sport per commentare la sua espulsione in seguito ad un fallo su Allan al 28′ del primo tempo. Ecco le sue dichiarazioni: «Credo che il mio fosse un fallo da cartellino arancione, l’ho preso di striscio. Mi dispiace tanto aver lasciato i miei compagni in dieci uomini e dover saltare il derby per squalifica, ma sono contento per la reazione dei ragazzi. Non era affatto facile pareggiare oggi».