L’ex azzurro è pronto ad iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Genoa, a breve l’ufficialità

Sta per iniziare la nuova avventura di Thiago Motta come allenatore del Genoa e per la prima volta su una panchina di Serie A. Il nuovo mister dei grifoni si trova già nel centro sportivo, si attende solo l‘ufficialità che dovrebbe arrivare a breve.

Alle 16:00 è previsto infatti il primo allenamento nel centro sportivo di Pegli.