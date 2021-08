Genoa, i tifosi scrivono a Preziosi: «Non siamo numeri positivi nei bilanci»

I tifosi del Genoa non hanno digerito il ko contro l’Inter di ieri. I tifosi rossoblu hanno scritto una lettera all’indirizzo del club

Grande delusione in casa Genoa dopo il pesante 4-0 subito per mano dell’Inter all’esordio in campionato. Un risultato pesante, che ha convinto i tifosi a scrivere una lettera all’indirizzo della società tramite Facebook, criticando in particolar modo l’operato del presidente Enrico Preziosi:

«Non vogliamo entrare nel merito di una partita persa da almeno un mese, senza la possibilità o volontà di una programmazione negli acquisti di mercato. Giustifichiamo i giocatori e l’allenatore, chiedendo comunque a loro il massimo impegno, anche e soprattutto nelle difficoltà. Ci rivolgiamo alla Società e soprattutto a chi ricopre la carica di proprietario e Presidente, chiedendo fin d’ora massima trasparenza e di dimostrare, non più solo a parole, di costruire squadre competitive, perché siano dei Grifoni in campo e non più speranze di numeri con segno positivo nei bilanci disastrati. Abbiamo compreso la Sua mancanza di genoanità, ma non meritiamo di finire come altre squadre di calcio, alcune da Lei stesso gestite. ASSOCIAZIONE CLUB GENOANI».