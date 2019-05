Genoa, Toni: «La retrocessione sarebbe una tragedia sportiva»

L’ex attaccante di Genoa e Fiorentina, Luca Toni, è intervenuto sulla sfida salvezza di domenica al Franchi di Firenze

Luca Toni, a margine del 20° Pinocchio d’Oro all’Hotel Villa delle Rose di Pescia, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com sulla sfida di domenica che contrapporrà due sue ex squadre: Genoa e Fiorentina. Di seguito le sue parole.

«Per Prandelli il match sarà difficile, ma soprattutto perché allena i rossoblù perché sono messi peggio in classifica. Per loro sarebbe una tragedia sportiva, proverà sicuramente tante emozioni dentro di sé per il ritorno al Franchi, ma è un professionista e farà il meglio per non retrocedere».