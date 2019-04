Genoa-Torino: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Genoa-Torino, 33ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Sarà indubbiamente una sfida ad altissima tensione quella che andrà in scena a Marassi tra Genoa e Torino, oggi pomeriggio alle ore 15: obiettivi differenti – la salvezza per il Grifone, l’Europa per i Granata – ma medesimo desiderio di provarlo ad agguantare il prima possibile, senza dover soffrire alle ultime giornate, soprattutto per i padroni di casa. La squadra di Prandelli, per l’occasione, dovrà fare a meno del sostegno della curva, in sciopero, ma anche Mazzarri avrà le sue gatte da pelare per via delle assenze di due giocatori importanti come Iago Falque e Zaza. Definiti dal tecnico toscano tosti e spietati, gli uomini dell’ex CT proveranno in tutti i modi a conquistare una vittoria che significherebbe ossigeno puro. Appena disponibili, verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match.

Genoa-Torino: diretta live e sintesi

Genoa-Torino: formazioni ufficiali

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Radovanovic, Zukanovic; Lazovic, Lerager, Veloso, Sturaro, Criscito; Lapadula, Sanabria.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Ola Aina, Rincon, Meité, Ansaldi; Berenguer, Baselli; Belotti.

Genoa-Torino: i precedenti

Quella che andrà in scena allo stadio Marassi di Genova tra i padroni di casa e il Torino sarà la sfida numero 93 in Serie A per un bilancio che recita 28 pareggi, 35 vittorie per il Toro e 30 trionfi per i rossoblù. L’ultima vittoria del Torino nella massima serie allo Stadio Luigi Ferraris contro il Genoa risale alla scorsa stagione di campionato, quando vinse 1-2 grazie ai gol messi a segno da Iago Falque e Baselkli, mentre l’ultimo trionfo casalingo del Genoa contro i Granata risale alla stagione 2016-2017, quando i padroni di casa vinsero 2-1 in virtù delle reti segnate da Rigoni e Simeone. L’ultimo pareggio, invece, risale alla stagione 2013-2014 quando le due squadre pareggiarono per 1-1 con le reti El Kaddouri (T), e Biondini (G).

Genoa-Torino: l’arbitro

Sarà Daniele Doveri, della sezione AIA di Roma 1, il direttore di gara scelto per Genoa-Torino, in programma sabato alle ore 15.00. Per il classe ’77, impiegato di professione, sarà la gara numero 21 tra serie A e Coppa Italia. Per l’occasione, il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Ranghetti e Bindoni, il quarto ufficiale sarà il signor Giua. Alla postazione VAR ci saranno il sig. Mazzoleni e come AVAR il sig. Vuoto.

Genoa-Torino: probabili formazioni e pre-partita

Qui Genoa. Reduce dalla pesante sconfitta nel derby contro la Sampdoria, la squadra di Prandelli deve necessariamente tornare ad alzare la testa se non vuole finire in una spirale negativa che possa coinvolgere in una pericolosissima lotta per la salvezza. Dopo tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite e con la prospettiva di essere senza tifosi, assenti per protesta, l’impresa potrebbe essere ancora più ardua. Per l’occasione, Prandelli dovrebbe optare per un 3-5-2 con Sanabria e Kouamé in attacco. Il tecnico, però, dovrà rinunciare a Pandev e Biraschi squalificati, mentre sarà ancora fuori il lungodegente Hiljemark.

Qui Torino. Forte del “quasi record europeo” di minor sconfitte fuori casa, la squadra di Mazzarri dovrà scendere in campo a Marassi con alcune defezioni importanti: in particolare la squalifica di Zaza e l’assenza di Iago Falque. Il tecnico toscano può però tornare a contare su una pedina fondamentale come Belotti, a solo un gol dalla top 5 di marcatori granata, destinato a reggere la grande emergenza del reparto d’attacco. Per l’occasione, allora, probabile scelta del 3-4-2-1 o 3-5-2, tutto molto dipendendente dalla posizione di Baselli, con Berenguer alle spalle di Belotti.

GENOA (4-4-2): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic, Bessa, Lazovic; Sanabria, Kouame. Allenatore: Prandelli

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Ola Aina, Rincon, Meité, Ansaldi; Berenguer, Baselli; Belotti. Allenatore: Mazzarri

Genoa-Torino Streaming: dove vederla in tv

Genoa-Torino sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 252 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.