Genoa, tornano i tifosi della Nord: ancora viva la protesta contro Preziosi

Genoa, tornano i tifosi della gradinata Nord: ancora viva la protesta degli affezionati rossoblu nei confronti del presidente Preziosi

Il Genoa, domenica alle 20:45, farà il suo esordio al Ferraris davanti ai suoi tifosi, contro la Fiorentina. Per l’occasione ritorneranno i tifosi della gradinata Nord, dopo le proteste del finale della scorsa stagione.

Non si placheranno però le proteste contro il presidente Preziosi: secondo Tuttosport, però, non ci saranno striscioni o manifestazioni eccezionali, ma solo grande supporto per la squadra e per i nuovi arrivi.