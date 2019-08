Genoa, vittoria in amichevole per 3-2 contro il Bordeaux

Genoa, successo in amichevole per 3-2 contro il Bordeaux. A segno Pinamonti, Romulo e Barreca: buon successo per Andreazzoli

Arriva un’altra vittoria positiva e convincente per il Genoa di Aurelio Andreazzoli in vista della nuova stagione di Serie A al via tra poche settimane. Il Grifone ha vinto in trasferta col Bordeaux per 3-2 al termine di una gara dalle mille emozioni.

Pinamonti, Romulo e infine Barreca hanno regalato il successo ai rossoblù. Da segnalare, quindi che due reti su tre siano arrivati da nuovi acquisti.