Agente Bale: «Lui all’Inter? Spazzatura!». Futuro deciso

L’agente dell’ala del Real Madrid Gareth Bale commenta in maniera inequivocabile le indiscrezioni sul presunto trasferimento all’Inter

Bale resterà al Real Madrid, e le voci sull’Inter sono assolutamente infondate: parola di Jonathan Barnett, agente del giocatore.

Ecco il suo sfogo a ESPN: «Spazzatura: le voci che lo danno all’Inter sono tutte cavolate. Il giocatore non ha intenzione di lasciare il Real Madrid ed è pronto a partire per la prossima settimana per la preparazione al Montreal. Ha ancora un contratto fino al 2022 e sarà a disposizione del tecnico Zidane».