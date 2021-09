Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, ha scritto questo messaggio sui social dopo l’arrivo a Manchester

Attraverso il suo profilo Instagram, Georgina Rodriguez ha mostrato le immagini di un tranquillo pomeriggio in famiglia, insieme a Cristiano Ronaldo e figli.

Tutto bene fin qui, se non per la didascalia della fotografia: «Quanto mi mancava vivere in Inghilterra». Una nota un po’ stonata, a pochi giorni dall’addio da Torino e dalla Juventus di CR7.

LE ULTIME SU JUVENTUSNEWS24