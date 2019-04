Georgina e le lacrime in Juve-Atletico: «Che emozioni!»

Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, si racconta. Ecco le sue parole tra vita privata e social

Georgina Rodriguez protagonista sulle pagine del magazine Elle. La compagna di Cristiano Ronaldo è tornata sulle lacrime in Juve-Atletico, dopo la tripletta di CR7: «Mi ha tanto emozionato vedere riflessi in campo la sua costanza e il suo duro lavoro. Ogni volta che posso vado allo stadio per sostenerlo e godermi il suo talento. Sono molto orgogliosa di lui».

Georgina ha poi parlato della sua vita: «È così difficile parlare di se stessi! Preferisco che sia chi mi conosce a dire cosa trasmetto. I miei cari mi dicono sempre che sono una persona molto alla mano, divertente, attaccata alla famiglia e agli amici, una che cerca di far stare sempre tutti bene. Il posto in cui sono più felice è a casa, con i miei figli e il mio compagno. La nostra casa è il nostro rifugio, il nostro tempio costruito con tanto amore. Gli haters? Non è un argomento facile, cerco di metterlo in prospettiva e dargli l’importanza che merita. In fondo, è pur sempre gente estranea alla tua vita, che non ti conosce personalmente e si permette di giudicare».