Germania, Flick: «Molto sorpresi dalla situazione Nagelsmann. Non commento per rispetto»

Hansi Flick, commissario tecnico della Germania, ha parlato dal ritiro della nazionale tedesca dell’esonero di Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco.

PAROLE – «È chiaro che siamo rimasti molto, molto sorpresi dai titoli di ieri sera. Ma non credo che il Bayern Monaco abbia ancora commentato. Per rispetto di Julian e del Bayern, non dirò nulla sull’argomento».