Getafe, Mata: «Inter? Domani si giocherà fino alla fine»

L’attaccante del Getafe, Jaime Mata, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Europa League contro l’Inter

MATCH CONTRO L’INTER – «Credo che sia una partita che non ha bisogno di presentazioni, tutti noi vogliamo giocarla al massimo, con volontà. Cercando di mostrare le cose migliori che possiamo fare. credo sia una gara dove si gioca fino alla fine. Qualsiasi errore avrà un impatto sulla gara. Sono convinto che riusciremo ad arrivare alle nostre aspettative».

MOMENTO GETAFE – «Non abbiamo finito la Liga come volevamo, ma siamo tornati ad allenamento con voglia ed entusiasmo, non c’è bisogno di altre motivazioni, non vedo l’ora di giocarla».

VOGLIA DI GIOCARE – «Voglio giocare contro l’Inter, so di essere diffidato e che se prendo un cartellino rischio di non giocare quella successiva. Vorrei giocare al meglio quella di domani».