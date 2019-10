GHIGLIONE: «C’è amarezza. Arbitro? Non commento» – VIDEO

Paolo Ghiglione, esterno in forza al Genoa, esprime le sue sensazioni dopo il ko dei rossoblù per mano del Milan di Giampaolo – VIDEO

( dal nostro inviato allo stadio Luigi Ferraris, Alessio Eremita) – Ghiglione non nasconde il proprio rammarico per i punti persi dal suo Genoa contro il Milan (2-1 il risultato finale).

«C’è amarezza. Arbitro? Non commento», dichiara Ghiglione in zona mista dopo il 90′. Il Genoa al momento si colloca al 19° posto, con i cugini della Sampdoria distanti due punti in classifica.