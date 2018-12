Napoli-Frosinone, Ghoulam: «Sono orgoglioso di questa maglia»

Al termine della sfida tra Napoli e Frosinone, il difensore azzurro Ghoulam è stato intervistato per la sua bella prestazione

Il difensore del Napoli, Ghoulam, è stato intervistato al termine della sfida contro il Frosinone. Ai microfoni di Sky Sport ha così dichiarato: «E’ un giorno molto importante però oggi era importante vincere e non era una partita semplice da approcciare. In settimana abbiamo anche la Champions. Siamo riusciti a fare gol veloce pur essendo stanchi. Due assist? Per me importante era la squadra. Sono contento dell’esordio di Younes di oggi. Le prossime partite andranno bene. Io capitano? Sono felice di rappresentare questa maglia e questa città. Quanto è bello tornare alla normalità? Tengo a ringraziare la società e i medici, sono orgoglioso di vestire questa maglia. Ricordo coloro che mi hanno sostituito quando ero infortunato».