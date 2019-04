Giallo Rugani: escluso a sorpresa dall’elenco dei convocati per Spal-Juve

In conferenza stampa Allegri aveva annunciato che contro la Spal avrebbe riposato Bonucci. Invece a non esserci contro sarà Rugani

Danilo Rugani non sarà presente contro la SPAL. E questa è una notizia. Il centrale ex Empoli doveva regolarmente partecipare alla trasferta di Ferrara, come aveva annunciato Allegri in conferenza stampa, invece rimarrà a casa. Cambio di programma improvviso. Il tecnico bianconero aveva indicato Bonucci come uomo da far riposare e preservare per la sfida all’Ajax. Invece l’ex capitano del Milan partirà con la squadra, Rugani no. Perchè?

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il numero 24 bianconero è lievemente acciaccato. Allegri l’ha voluto tenere a riposo, forse, sapendo già che Chiellini non recupererà per martedì. Max non voleva quindi rischiare il suo centrale in una partita che vale davvero poco in termini di classifica.