Giamaica-Italia perchè si è ribattuto il rigore di Cristiana Girelli

Primo colpo di scena in Giamaica-Italia ai mondiali femminili: l’arbitro fa ribattere il rigore di Cristiana Girelli

Dopo 10 minuti l’Italia femminile è già in vantaggio contro la Giamaica! Merito di Cristiana Girelli, capace di spiazzare il portiere giamaicano con un destro angolato. Tuttavia, l’attaccante della Juve, aveva fallito il rigore assegnato pochi secondi prima dalla direttrice di gara.

Ma l’Italia ha beneficiato di un secondo penalty, dopo quello parato da Schneider. Il motivo? Il portiere della Giamaica si era mossa in avanti in anticipo (prima della battuta di Girelli) per parare il rigore.