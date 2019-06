Giampaolo in pole per il Milan: porterà Praet e Andersen?

Giampaolo sempre più verso il Milan: il tecnico potrebbe portare in rossonero Praet e Andersen dalla Sampdoria

Dopo la notizia proveniente da Roma di un imminente rinnovo di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio, si assottiglia la margherita di nomi che Gazidis starebbe sfogliando per la guida del Milan: restano Marco Giampaolo ed Eusebio Di Francesco al momento unici due reali e concreti antagonisti per il posto di tecnico rossonero. Soffermandoci sull’attuale mister della Sampdoria un suo probabile arrivo potrebbe spingere anche a due operazioni di calciomercato proprio con la squadra blucerchiata: Dennis Praet e Joachim Andersen.

Per quanto riguarda il regista belga la valutazione fatta della Sampdoria è di circa 25 milioni di euro, una cifra abbordabile per un giocatore classe ’95 che ha già superato le 100 presenze in Serie A accumulando 4 reti e 7 assist; per quanto concerne invece Joachim Andersen il prezzo fissato da Ferrero oscilla tra i 20 e i 23 milioni di euro; il Milan crede di poter sferrare il doppio colpo colmando così il vuoto lasciato dalle partenze in masse dei “non rinnovati” Cristian Zapata, Montolivo, Bertolacci e Jose Mauri.