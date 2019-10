Giampaolo lascia Milanello con lo staff. Incontro Pioli-dirigenza rossonera, le ultime

In questi minuti Marco Giampaolo ha lasciato Milanello insieme al resto del suo staff. Incontro in corso tra Milan e Pioli

Giampaolo e il Milan sono ai titoli di coda. L’allenatore e il suo staff sono arrivati a Milanello alle 16:45 e hanno liberato gli armadietti e le camere dei propri effetti personali.

In questi minuti, invece, è in corso un incontro tra la dirigenza rossonera e l’entourage di Stefano Pioli per definire i dettagli del contratto. Manca davvero poco per il cambio di guardia sulla panchina del Diavolo.