Giampaolo-Milan, Boban: «Ecco perché lo abbiamo scelto»

Nel corso della presentazione del neo allenatore del Milan, Marco Giampaolo, Boban ha svelato il motivo per cui è stato scelto

In occasione della presentazione del nuovo tecnico Marco Giampaolo, il Chief Football Officer rossonero Zvonimir Boban ha commentato così la scelta fatta: «Grazie mille per essere presenti, non voglio parlare tanto perché è la presentazione di Giampaolo. E’ stata una scelta logica, anzi super-logica. Da anni offre qualcosa di diverso, un concetto di bel gioco che rispecchia la storia del Milan. Il Milan vuole questo, i risultati attraverso il bel gioco. Con Giampaolo siamo sulla strada giusta, quella del ritorno del Milan dove deve stare. Io sono felice di vivere i miei colori come si deve, quando Maldini mi ha chiamato ci ho pensato molto poco».

«Il primo argomento è stato l’allenatore, Paolo mi ha chiesto di un tecnico da Milan e io ho fatto il nome di Giampaolo. Poi ci siamo incontrati con Gazidis, è stata una scelta presa da tutti. Giampaolo è arrivato con entusiasmo, è senza cravatta per differenziarsi da noi.