Marco Giampaolo è pronto per lasciare la Sampdoria per accasarsi al Milan: domani la risoluzione del contratto

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Giampaolo sarebbe ormai pronto a lasciare la Sampdoria.

Domani, infatti, il tecnico abruzzese potrebbe rescindere il contratto con la Samp per passare poi ufficialmente al Milan. Giampaolo già in queste ore, come riportato da Sky Sport, sarebbe a Milano per incontrare presidente Massimo Ferrero.