Giampaolo: «Sorrido sempre… quando c’è da sorridere» – VIDEO

Dopo la vittoria in rimonta contro il Genoa il mister del Milan Giampaolo ha analizzato la gara in conferenza stampa

Una vittoria sofferta ma importantissima quella di ieri per il Milan di Giampaolo. Prima i rossoneri sono passati in svantaggio salvo poi ribaltare la situazione e portare a casa tre punti preziosi. Il tecnico si è così espresso al termine del match.

«Oggi era una partita difficilissima sul piano delle pressioni soltanto una squadra che doveva metterci carattere, non ho chiesto fronzoli ho chiesto concretezza. In questi momenti ne viene fuori con spirito di gruppo, quando siamo andati sotto non è stato facile neanche negli spogliatoi la squadra ha trovato il guizzo per mettere la testa fuori. Poi aspetto di vedere la squadra con un’autostima diversa perchè può far meglio tante cose».