Giampaolo: «Odio perdere, vorrei andare in una big. A fine stagione confronto con Ferrero»

Lunga intervista da parte del Corriere dello Sport a Marco Giampaolo, tecnico della Samp, che parla del suo futuro

Marco Giampaolo odia perdere. Lo dice senza filtri, nella lunga intervista concessa al Corriere dello Sport: «Io non sopporto più di perdere. Per me ogni sconfitta è diventata una lacerazione e ammazzerei qualcuno quando vengo sconfitto».

Parole che spingono sempre di più il tecnico lontano dalla panchina blucerchiata: «Non è detto. Io ho rispetto per la Sampdoria e in questi anni ci siamo tolti delle soddisfazioni battendo tutte le più forti a eccezione della Lazio. Quando vinci contro Juventus, Napoli, Milan, Inter e Roma vuol dire che hai lavorato bene, che sei cresciuto».

E sul futuro ha le idee chiare: «Non ho deciso niente e non ho ricevuto offerte da altri club. Aspetto di parlare con il presidente Ferrero e di confrontarmi con lui. Non ho una strategia in vista di questo incontro. Zero. Valuteremo il lavoro fatto in tre stagioni, cosa si può fare e dove si può arrivare»