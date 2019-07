Alberto Gilardino è il nuovo allenatore della Pro Vercelli: l’ex calciatore del Milan guiderà in biancocrociati in Serie C

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Alberto Gilardino sarà il nuovo allenatore della Pro Vercelli. L’ex calciatore del Milan, dopo l’esperienza al Rezzato, è pronto per la sua nuova avventura con i biancocrociati, squadra del Girone A di Serie C.

Decisivo dunque il vertice nella giornata di oggi con il presidente Secondo. Firmerà un contratto annuale.