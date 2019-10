Giroud apre la porta all’Inter: «Priorità al Chelsea ma se dovessi andare via…»

Olivier Giroud è stato prepotentemente accostato all’Inter dopo l’infortunio di Alexis Sanchez, ora sono arrivate le parole del francese

Olivier Giroud, in gol nell’ultimo match della Francia contro la Turchia, non nasconde il suo disappunto per essere considerato una riserva nel Chelsea di Lampard. Il francese è stato accostato di recente all’Inter e proprio in merito al mercato Giroud ha voluto chiarire la sua posizione.

«In ogni caso, ritorno al Chelsea carico. Per una volta la Nazionale francese per me è una boccata d’ossigeno. Per vari motivi, ho avuto poco spazio ultimamente: ovviamente è bello essere decisivi. Non posso essere soddisfatto della mia attuale situazione a Londra. Ho 33 anni, ma sono in piena forma e questo mi consentirà di giocare ad alti livelli ancora qualche anno. La priorità resta il Chelsea, ma se fossi costretto a fare una scelta, farei come all’Arsenal»