Giroud Chelsea, esercitato il rinnovo: ecco l’ufficialità

Comunicato Chelsea: esercitata la clausola per il rinnovo del contratto di Giroud. Il francese resterà anche per la stagione 2020/21

La notizia era già trapelata il mese scorso, ma ques’oggi è arrivata l’ufficialità. Il Chelsea ha esercitato l’opzione per il rinnovo automatico del contratto di Olivier Giroud. Il francese vestirà la maglia dei Blues anche nella prossima stagione.

Ecco le parole dell’attaccante, riportate dai canali ufficiali del club londinese: «Sono entusiasta di continuare la mia avventura al Chelsea. Non vedo l’ora di tornare a giocare e divertirmi giocanto a calcio coi miei compagni. Guardo avanti e voglio vestire la maglia del Chelsea ancora e spero davanti ai nostri fans in uno Stamford Bridge pieno, quando sarà in sicurezza per tutti».