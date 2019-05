Giroud, è ufficiale: rinnovo per un’altra stagione col Chelsea

L’attaccante francese del Chelsea prolunga il proprio contratto per un’altra stagione. Olivier Giroud prosegue la sua avventura a Londra

Olivier Giroud ha rinnovato il proprio contratto col Chelsea per la stagione 2019/20. Scelta funzionale in casa Blues anche per il blocco del mercato che impedirà ai londinesi di esercitare colpi in entrata.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal centravanti alla firma: «Sono molto felice di aver firmato un nuovo contratto – le sue parole – Volevo davvero rimanere un’altra stagione. Mi sono sentito parte della famiglia sin dall’inizio e speriamo di vincere insieme altri trofei».