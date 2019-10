Giudice Sportivo: la decisione dopo l’espulsione a Liverani

Il Giudice Sportivo ha deliberato in merito all’espulsione di Liverani, arrivata contro il Milan. Ecco la decisione

Nel comunicato del Giudice Sportivo anche la decisione in merito a Fabio Liverani, che nella sfida contro il Milan ha rimediato un’espulsione.

Come si legge nella nota ufficiale, il tecnico del Lecce è stato squalificato per una giornata e dunque sarà costretto a non essere in panchina nel match contro la Juve. L’allenatore ha inoltre ricevuto un’ammenda da 10.000 euro per aver rivolto al Quarto Ufficiale un’espressione irriguardosa.