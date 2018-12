Giulini trattiene Barella: «Inter? A gennaio non andrà via»

Calciomercato Cagliari, il presidente Giulini nega la cessione di Barella in inverno. E parla in vista della sfida contro il Napoli

Sui giornali di oggi si legge del forte interessamento dell’Inter per Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari piace e non poco alla società nerazzurra che vorrebbe farne un acquisto di tutto valore per il futuro. «Sono mesi che si va avanti così, io credo solo che sia giusto godercelo finché è con noi. Se poi cambieranno le cose lo comunicheremo, per adesso lui è felicissimo qui e la società non ha intenzione di privarsene. Leggere di tante offerte non è giusto, spero che starà con noi a lungo e sicuramente non andrà via a gennaio» afferma il presidente Giulini ai microfoni di Radiolina per parlare delle voci che vorrebbero anche il Chelsea in prima fila per il talento sardo.

Calciomercato invernale che per il Cagliari equivale alla necessità di investire su un centrocampista per ovviare al forfait di Castro: «In quella finestra arriverà un centrocampista offensivo per sostituire Castro, il resto dipenderà dalle uscite. Il gruppo sta facendo la differenza, non vogliamo rompere gli equilibri e valuteremo nel caso qualcuno manifesti l’esigenza di partire». Chiusura dedicata alla delicata sfida contro il Napoli: «In città c’è molta adrenalina, lo scorso anno abbiamo subito due ko umilianti dal Napoli. Mi aspetto tanta ferocia e una partita pazzesca, non vogliamo accontentarci nemmeno di un pareggio«.