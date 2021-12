Globe Soccer Awards, Mbappé: «Punto a scrivere la storia del calcio»

Kylian Mbappé, attaccante del Psg, ha parlato sul palco dei Globe Soccer Awards: le sue dichiarazioni

Le parole di Kylian Mbappé ai Globe Soccer Awards. Il francese è stato premiato come giocatore maschile dell’anno.

DICHIARAZIONI – «E’ un piacere essere qui a Dubai. Ringrazio il Psg che ha creduto in me in questi cinque anni, la Nazionale, chi lavora con me e la mia famiglia. E’ una grande motivazione, spero di essere qui ancora in futuro e vincere ancora individualmente e con la squadra. Voglio scrivere la storia del calcio, ora sono tra i migliori e punto a fare sempre meglio».