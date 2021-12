FUTURO – «Siamo in una situazione complicata che va avanti da anni, non è da adesso. Ho già preso la decisione di partire. Vorrei dire tutto quello che è successo al Cagliari ma non posso parlare ora. Quando lascerò il club, cosa farò, spiegherò tutto. Sto organizzando la mia partenza dal Cagliari, tra 10 giorni potrò parlare della nuova squadra. Non è mancato il rispetto da parte mia o di Caceres nei confronti della società »