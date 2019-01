Godin all’Inter, è quasi fatta: via libera alla proposta nerazzurra

Diego Godin a un passo dall’Inter in vista della prossima stagione: il difensore, in scadenza con l’Atletico Madrid, avrebbe accettato l’ultima offerta di contratto nerazzurra

Sarebbe ormai fatta per Diego Godin all’Inter: l’accordo tra il difensore uruguaino dell’Atletico Madrid ed i nerazzurri sarebbe ben più di una possibilità al momento. Del resto mancavano davvero solo gli ultimi dettagli per l’approdo del capitano dei Colchoneros alla corte di Luciano Spalletti la prossima stagione: Godin, il cui contratto è in scadenza a giugno, aveva già dato il via libera alla trattativa, che adesso potrebbe portare l’Inter a spingere per averlo subito. Una possibilità a dire il vero remota: Diego Simeone ha già fatto sapere di non volersi privare del giocatore in tempi brevi, mentre l’Atletico fino a qualche giorno fa cullava ancora la possibilità di un rinnovo col difensore.

Una possibilità diventata sempre più remota: per politica societaria il club spagnolo non aveva offerto a Godin un prolungamento a cifre superiori a quelle attuali (circa 4,5 milioni di euro netti a stagione), mentre l’Inter sì. All’uruguaio infatti sarebbe stato proposto un contratto biennale con opzione per il terzo da 5,5 milioni di euro l’anno, bonus inclusi, che alla fine avrebbe portato alla fumata bianca. Resta una formalità la chiusura dell’affare.