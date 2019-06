Nel gol di Dzeko, l’Italia si è fatta trovare impreparata a sinistra. La Bosnia ha ben approfittato delle imprecisioni azzurre

Come abbiamo visto, i tempi del pressing italiano non hanno funzionato bene in occasione del gol di Dzeko. Tuttavia, nonostante la Bosnia avesse eluso la pressione azzurra, la linea difensiva dell’Italia era comunque schierata in occasione del capovolgimento di fronte.

Purtroppo per Mancini, non ha però funzionato la catena sinistra. Emerson è uscito aggressivamente senza ripiegare in tempo, la Bosnia ha attratto Chiellini fuori posizione e nello spazio venutosi a creare Visca si è inserito. Sul suo cross Dzeko a segnato. Lo si vede nella slide sopra: mancava il terzino.