Gol Fabian Ruiz: il sinistro dello spagnolo non lascia scampo – VIDEO

Grandissimo gol di Fabian Ruiz, che indirizza la finale degli Europei Under 21 tra Spagna e Germania. Il centrocampista del Napoli prende palla a centrocampo, sfida la difesa tedesca e scocca un sinistro che non lascia scampo.

Spagna in vantaggio sulla Germania per 1-0, dopo soltanto 8 minuti: partita dominata fino ad ora con il palleggio spagnolo, e soprattutto, grazie al talento di Fabian Ruiz.

What a beauty from just outside the box! Fabian Ruiz Spain vs Germany 1-0 pic.twitter.com/xIeC5aIOL5

— DONSPORTS (@donsports3) June 30, 2019