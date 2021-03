Gol fantasma di Ronaldo, l’arbitro: «Mi sono scusato con l’allenatore»

Danny Makkelie, arbitro di Serbia Portogallo, ha parlato dopo il gol fantasma non convalidato a Cristiano Ronaldo

A Bola ha intervistato Danny Makkelie, arbitro di Serbia Portogallo, tornando a parlare del gol non convalidato a Cristiano Ronaldo. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

«Secondo la politica FIFA, tutto quello che posso dire è che mi sono scusato con l’allenatore della nazionale, Fernando Santos, e la squadra portoghese per l’accaduto. Come squadra arbitrale, lavoriamo sempre duramente per prendere buone decisioni. Quando riceviamo notizie in questo modo, non ci soddisfa affatto».