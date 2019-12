Gol fantasma Empoli, Corsi: «Sembra incredibile…»

Gol fantasma dell’Empoli, il presidente toscano Corsi torna sull’episodio: «Incredibile che l’arbitro non l’abbia visto…»

L’Empoli è stato pesantemente danneggiato a causa del gol fantasma non convalidato nella partita contro il Cosenza, virtualmente siglato da Ricci. Sull’avvenimento è tornato il presidente dei toscani, Fabrizio Corsi. Ecco le sue parole a Radio Sportiva:

«Gol fantasma di ieri? Sono cose che succedono, purtroppo il calcio è ancora vulnerabile in certi aspetti. Sembra incredibile che l’arbitro non abbia visto, ma non c’è la tecnologia. Dobbiamo incanalare la rabbia nella gara di dopodomani. Non meritavamo di perdere, ma il calcio è così».