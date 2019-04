Gol Farias o autogol Zielinski? La decisione della Lega Serie A – VIDEO

Al 28′, l’Empoli è passato in vantaggio con un gol di Farias! Tuttavia sul tiro c’è stata una deviazione di mano di Zielinski. Attualmente la Lega Serie A ha dato il gol a Farias.

Ma rimangono i dubbi! Nel corso del match, infatti, la Lega potrebbe decidere di cambiare decisione e di dare il gol al polacco. Dal replay la deviazione pare decisamente limpida.

Empoli with the surprise first goal of the game to give them a 1 nil lead over Napoli!!! Diego Farias with the deflection goal!!! #tlnsoccer #EmpoliNapoli #SerieA pic.twitter.com/qGzZxJOu5C

— TLNTV (@TLNTV) April 3, 2019