Gol Immobile: il bomber della Lazio rompe il digiuno col record

Gol Immobile: il bomber della Lazio rompe il digiuno. Rete da ex per l’attaccante biancoceleste che non segnava da un mese e mezzo

Si è sbloccato Ciro Immobile. L’attaccante Lazio ha realizzato il gol dell’1-2 da grande ex contro il Torino all’Olimpico. Per lui si tratta del 15esimo sigillo stagionale in campionato.

Una rete importante per il numero 17 biancoceleste che non segnava dallo scorso 7 aprile. Con questo gol Immobile è diventato il terzo giocatore a segnare almeno 15 gol in tre stagioni differenti di Serie A con la maglia della Lazio.