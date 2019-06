Gold Cup, la favola dell’estate: Curacao vola ai quarti di finale – VIDEO

Eccola servita, la favola dell’estate. La sceneggiatura è quella della cenerentola Curaçao, volata nella notte ai quarti di finale della Gold Cup 2019. Con una rete al 93′ nella sfida alla Giamaica che ha chiuso la fase a gironi, come nel più dolce dei lieti fine.

La matricola centroamericana, alla seconda partecipazione nella storia alla rassegna, pochi giorni fa soltanto aveva centrato il primo successo assoluto nella manifestazione. Poi il pareggio decisivo nella gara di questa notte e l’occhiolino dell’aritmetica: i quarti di finale sono realtà.

🇨🇼 CURAÇAO HAS QUALIFIED TO THE GOLD CUP QUARTER FINALS!!! #GoldCup2019 #ThisIsOurs @CuracaoFutbol pic.twitter.com/Iy7x1K7tYU

— Gold Cup 2019 (@GoldCup) June 26, 2019