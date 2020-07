Gomez: «Al terzo posto si dorme meglio. Testa alla Juventus»

Alejandro Gomez ha commentato la vittoria ottenuta contro la Sampdoria: le dichiarazioni del capitano dell’Atalanta

Alejandro Gomez, capitano dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria.

TERZO POSTO – «Si dorme meglio al terzo posto. Al momento è i nostro obiettivo, siamo lì e cercheremo di fare più punti possibile».

SAMPDORIA – «Conosciamo la Sampdoria, si difende bene. Non ci sono spazi tra le linee e devi fare un doppio sforzo per bucare. Fortunatamente abbiamo vinto».

OBIETTIVO – «Tornare in Champions League e battere il record di punti. Questa squadra ha trovato la maturità per affrontare le partite, soprattutto in questo momento».

CRESCITA PERSONALE – «Questione di mentalità, non ci sono segreti. Sottovalutato in carriera? No, è andata così e ho trovato la mia via. Ho lavorato sodo per far diventare l’Atalanta una big.

JUVENTUS – «Pensiamo già alla prossima».