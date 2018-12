Gomez e i rigori: «Ne ho sbagliati quattro di fila, può bastare»

Gomez e i quattro rigori falliti di fila, il Papu dice stop: «Può bastare». L’intervista alla Gazzetta dello Sport

Il Papu Gomez ufficializza di non essere più lui il rigorista designato in casa Atalanta. Lo ha fatto nell’intervista concessa in vista del monday night contro il Napoli ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Gomez ha parlato del recente ko subito dagli orobici nel match contro l’Empoli, conclusasi 3-2 in rimonta per i padroni di casa: «Non ho ancora capito cosa sia successo, è stata una partita folle. 1-0 per noi, l’Empoli che sbaglia un rigore, poi avanti di due gol e ci facciamo rimontare Gasperini dice che non siamo da Europa? Sono stufo di sentire certi discorsi, non ha senso farli adesso, ne riparliamo a marzo».

Prosegue l’attaccante argentino dell’Atalanta che parla dell’inizio di stagione della formazione nerazzurra: «Se tirerò ancora rigori? Ne ho sbagliati quattro di fila tra campionato, coppa Italia ed Europa League. Può bastare. Ho avuto un inizio strepitoso, poi sono calato come tutta la squadra. Ne abbiamo vinte quattro di fila e ci siamo ripresi. Ho fatto 16 gol con la migliore Atalanta di tutti i tempi, è quasi impossibile ripetersi, anche perché io non ho mai segnato tanto. Ho sempre dato la priorità agli assist. A 30 anni e al quinto campionato, sento di avere una grande responsabilità, cerco di dare consigli ai giovani, anche se loro non me li chiedono. Li vorrei più vivaci, più ribelli.