Gonalons Torino: ciò che il francese darebbe ai granata

Gonalons è uno dei nomi per rinforzare il Torino. Analizziamo ciò che può portare il centrocampista francese

Uno degli obiettivi del Torino per rinforzare il centrocampo è Maxime Gonalons, reduce da un’annata con tanti problemi fisici a Siviglia (in prestito dalla Roma). Oltre ad avere sempre avuto numeri difensivi importanti, il francese ha doti importanti in fase di costruzione.

Renderebbe quindi più pulito il palleggio del Torino, aumentando la tecnica. Le incognite riguardano soprattutto la tenuta fisica, visto che ha saltato parecchie partite nelle ultime stagioni.