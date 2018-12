Granada, esonerato Paco Jemez: è ufficiale

Svolta per il Granada: la formazione di Liga ha ufficializzato l’esonero del tecnico Paco Jemez a seguito dei deludenti risultati raccolti in questo avvio di stagione

La sconfitta di lunedì contro l’Alaves è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il Granada ha deciso di esonerare il tecnico Paco Jemez dopo soli tre mesi dall’inizio dell’avventura insieme.

E’ ADDIO – La formazione di Liga, che in estate ha operato sul mercato in maniera parecchio ambiziosa, ha raccolto solo due punti nelle prime sei giornate e la dirigenza ha deciso di dare uno scossone all’ambiente, optando per l’allontanamento dell’allenatore. Non è stato ancora comunicato il suo sostituto, aggiornamenti previsti nelle prossime ore.