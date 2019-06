Gravina: «Calcio Femminile? Sì al professionismo ma senza tripli salti»

Le parole del presidente Gabriele Gravina sul movimento del calcio femminile. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, facendo il punto sul calcio femminile: «Dobbiamo recuperare un gap ventennale, ciò nonostante le nostre ragazze sono riuscite ad entrare tra le prime otto del mondo. Il professionismo? Ci arriveranno».

Prosegue Gravina: «Pensare di introdurlo oggi, consentitemelo, significa non avere idea dei rischi che questa scelta comporterebbe. Sarebbe un salto triplo, dai costi per molti ancora insostenibili. Noi ora abbiamo il dovere di creare i presupposti per espandere il movimento femminile».