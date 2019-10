Gravina: «Cori razzisti? Pronti ad adottare il sistema VAR»

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina dichiara guerra al razzismo: per punire i razzisti, pronto l’utilizzo del VAR

Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, intende estirpare il razzismo dalla Serie A. Anche con l’aiuto della tecnologia. Ecco il suo intervento a Sky Sport in cui considera l’utilizzo del VAR per scovare chi intona cori razzisti.

«Cori razzisti? Mi stupisce che alcuni a volte vengano percepiti, altre volte no: bisogna capirne le ragioni, tutto questo non è normale. Per questo adotteremo il sistema VAR contro i buu».