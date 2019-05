Gravina, dal 2018 presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha parlato al Forum Il Calcio che vogliamo

Il presidente Gravina ha parlato al forum sul calcio del Corriere dello Sport, proponendo l’introduzione di Playoff e Playout nel nostro calcio, in Serie A: «Il calcio ha interessi economici, è inutile negarlo. C’è bisogno di percorsi importanti per crescere».

Prosegue Gravina: «C’è bisogno anche di regole per un nuovo cambiamento. Io avevo parlato di playoff e playout in serie A, so che la mia può essere una provocazione ma è un’idea secondo me interessante e da approfondire».