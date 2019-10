Gravina: «Serie A a 20 squadre, B1 e B2 a 18 e una Serie C»

Gravina ha espresso il suo piano per la riorganizzazione delle categorie: dalla Serie A fino alla C

Il numero uno della FIGC, Gabriele Gravina, intervistato da Repubblica, ha parlato dell’idea di rivoluzionare le categorie.

«Una Serie A da 20 squadre, poi una Serie B1 e B2 da 18. Una Serie C per semiprofessionisti. Si tratta di una riforma che va abbinata alla flessibilità dei contratti. E ridiscuterei il paracadute, che altera la competitività. Dobbiamo intervenire sulla legge del 1981, è impensabile che le stesse norme si possano applicare alla Juve di Ronaldo e al Gozzano. Il semiprofessionismo può rappresentare ossigeno per tante realtà».