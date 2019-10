Gravina: «Faremo ricorso alla tecnologia per scovare i razzisti»

Gabriele Gravina parla del problema del razzismo, che spesso è presente nel calcio italiano: le parole del presidente della Figc

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato in occasione dell’evento “Rai e FIGC: Valore Nazionale”. Le sue parole.

RAZZISMO – «Il nostro protocollo è molto severo. A volte però ci sono delle modalità che non consentono di intuire in maniera dettagliata i cori, come è avvenuto ad esempio ieri a Genova, quindi ci stiamo attrezzando. La sfida è sempre molto attuale, dobbiamo fare ricorso alla tecnologia. Adesso avremo un modello e un sistema che vogliamo testare in tempi rapidi, che non consentirà nessuna via di scampo. È molto più di un var per il razzismo».