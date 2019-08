Gravina: «Serie A? Stagione avvincente. Ecco il mio appello agli arbitri»

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commentato la prossima stagione di Serie A e l’arrivo di tanti campioni nel calcio italiano

Nel corso del tradizionale saluto agli arbitri in vista della nuova stagione, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato ai microfoni del Centro Tecnico Federale di Coverciano. Ecco le sue parole sulla prossima Serie A e sull’arrivo di tanti campioni nel calcio italiano: «Mi aspetto una stagione avvincente, ricca di entusiasmo e nuova partecipazione. Si ritrovano tecnici importanti come Sarri e Conte e sono arrivati grandi campioni dall’estero, a dimostrazione che il brand cresce. Speriamo che ci siano meno tensioni da parte dei tifosi».

«Ribery? Ha portato entusiasmo nell’aggregare nuovamente i tifosi della Fiorentina. Va distinta la passione sul nome alle prestazioni. L’arrivo di certi campioni nel calcio italiano non può che far bene. Uno degli asset in cui bisogna investire di più in Italia sono i vivai: i campioni fatti in casa sono indice di qualità, oltre che di investimento fatto in casa. La nuova proprietà? Quando arrivano nuove energie umane in una società spuntano i risvolti positivi. Poi bisogna capire il progetto, la capacità strategica e la lungimiranza. Quanto portato però è sotto gli occhi di tutti. Posso dire che è molto positivo l’arrivo di nuovi imprenditori nel calcio italiano, significa che c’è ancora appeal».

«Un appello agli arbitri? Continuare a fare come hanno sempre fatto. Bisogna tutelare le regole della competizione sportiva, auguro loro un campionato straordinario, così come a dirigenti, calciatori ed allenatori ma soprattutto ai tifosi. Meritano considerazione e spazio, sono i consumatori del nostro prodotto e dobbiamo offrirgliene uno che li possa divertire ma soprattutto che tenga lontane tensioni e distrazioni negative».