Griezmann Barcellona, ci siamo. Vicenda agli sgoccioli?

Griezmann Barcellona, adesso ci siamo davvero. I blaugrana sarebbero finalmente pronti ad accontentare l’Atletico pagando la clausola

La vicenda più chiacchierata dell’estate (finora) sembra finalmente giungere verso una conclusione. Griezmann potrebbe diventare presto un giocatore del Barcellona, coi blaugrana finalmente pronti a pagare la clausola che pende sulla testa del francese. L’Atletico Madrid, ancora proprietario del cartellino, nei giorni scorsi era andato su tutte le furie per le richieste di pagamento dilazionato della somma, ovvero 120 milioni di euro.

Il Barcellona per tal motivo si è impegnato per racimolare la cifra necessaria per accontentare i Colchoneros, e così finalmente tutto dovrebbe andare verso la naturale fine. È quello che ovviamente sperano tutti. I madrileni incasserebbero un enorme assegno per un giocatore che ormai ha mostrato di non voler più far parte del progetto, il Barça avrebbe a disposizione uno degli attaccanti più forti del mondo.